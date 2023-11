Sony Xperia 10 V festeggia Android 14: rollout partito a livello globale

Ora anche per Sony Xperia 10 V è giunto il momento di festeggiare. L'account ufficiale Sony Xperia su X ha infatti annunciato che il rollout di Android 14 per il dispositivo è appena partito.

Sony ha infatti riferito che dopo il nuovo aggiornamento Xperia 10 V sarà in grado di integrarsi in maniera più profonda con la rete Find my device. Inoltre, arriva una migliore esperienza utente con Nearby Share, che dalle nostre parti si chiama Condivisione nelle vicinanze.

Arrivano delle novità che riguardano anche la personalizzazione grafica: sono state aggiunte infatti le opzioni che riguarda la pressione degli strumenti durante lo svolgimento di qualsiasi attività.

Sony non ha specificato se vi sia un criterio geografico per la distribuzione in specifiche regioni. Quindi ipotizziamo che l'aggiornamento ad Android 14 arrivi via OTA in breve termine, anche per noi europei.