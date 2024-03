Sony è pronta ad abbandonare uno dei suoi capisaldi con Xperia VI

Il prossimo smartphone della serie Xperia potrebbe essere il primo a non proporre il display allungato che vedete nell'immagine in copertina. I primi rumor su Sony Xperia VI indicano che potrebbe arrivare senza display 21:9 .

Nelle ultime ore sono emersi i primi rumor sul nuovo dispositivo di Sony, i quali indicano che potrebbe avere delle dimensioni pari a 162 x 74,4 x 8,45 mm. Si tratterebbe di una lunghezza minore rispetto a Xperia V, il quale è arrivato con dimensioni pari a 165 x 71 x 8,3 mm.

Allo stesso tempo, vediamo come Xperia VI sarà più largo del suo predecessore. Da questo deduciamo che il rapporto di forma del display non dovrebbe più essere 21:9, ma corrispondere a 19,5:9. Le dimensioni del display senza considerare i bordi dovrebbero corrispondere a 149,6 mm x 69,4 mm, per una diagonale di circa 6,5 pollici.

Se questo venisse confermato, Sony Xperia VI dovrebbe avere un display con rapporto di forma identico a quello del display di Galaxy S24. Altra novità importante potrebbe consistere nella risoluzione del display, la quale passerebbe dalla 4K che troviamo sui precedenti modelli alla 2K+.

Insomma, sembra che Sony sia pronta a rinunciare a una delle peculiarità che caratterizzavano i suoi dispositivi in tutto il panorama smartphone. Staremo a vedere se sarà una scelta che pagherà.