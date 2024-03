Le prime impressioni su Sora: "è incredibile nel creare l'incredibile"

OpenAI (quelli di ChatGPT) continua a lavorare su Sora, il suo incredibile modello per la creazione di video a partire dal testo. Per affinarlo, l'azienda sta lavorando con designer, direttori creativi e registi, che stanno letteralmente sperimentando ciò che Sora può fare, per plasmare ciò che potrà fare.

Il responso per ora è unanime: il bello di Sora non è quando realizza ciò che è possibile fare altrimenti, ma quando crea l'impossibile.

Il motivo in fondo è anche facilmente comprensibile. Quando cerchi di replicare la realtà, se c'è qualcosa fuori posto il tuo occhio lo nota subito. È un po' come con i cartoni animati: sono quasi più apprezzabili quando non si sforzano di essere troppo realistici, quando è chiaro che hai davanti un'animazione, piuttosto che il contrario.