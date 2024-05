Belle sorprese per Android Auto e Automotive: streaming video, debutto di nuove app più semplice e non solo

Questo è un periodo di interessanti novità in casa Google , proprio dopo il keynote annuale in cui l'azienda ha annunciato le principali innovazioni software che porterà sui suoi dispositivi e prodotti. Si parla di Android Auto e Android Automotive .

Al momento non sappiamo molto sulla sua distribuzione. Attualmente si parla del supporto a questa funzionalità sulle auto del brand Rivian , ma ci aspettiamo che arrivi anche per gli altri che producono auto con Android Automotive.

Più veloce il debutto di nuove app

Google ha introdotto una nuova politica per lo sviluppo e la pubblicazione di nuove app per Android Auto e Android Automotive. Questo consiste in una suddivisione degli stage di sviluppo delle app in tre categorie.

Il terzo di questi, denominato "Car ready", includerà tutte le app che prevedono la compatibilità con schermi grandi e che possono essere abilitate quando l'auto è parcheggiata. E proprio per questa categoria di app Google ha introdotto un programma accelerato di revisione e approvazione. In altre parole, dovrebbe essere più rapida l'approvazione di nuove app per Android Auto e Android Automotive in futuro.

Arrivano nuove app

Nell'ambito di queste novità, Google ha annunciato l'arrivo di nuove app per i due sistemi operativi: