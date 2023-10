La grafica delle app Android su Windows non vi soddisfa? Pronto l'aggiornamento

Una delle più interessanti novità di Windows 11 è la possibilità di eseguire app Android, un soluzione con diversi limiti (soprattutto dovuti alla mancanza del Play Store), ma che per alcuni utenti si può rivelare utile.

Questo è possibile grazie al Sottosistema Windows per Android, che Microsoft aggiorna regolarmente con nuove funzionalità, correzioni, update della piattaforma Android (che ricordiamo essere attualmente alla versione 13) e miglioramenti vari.

Ed è quanto si può dire dell'aggiornamento di ottobre, ora in distribuzione per gli iscritti al canale Insider, che pur non essendo particolarmente ricco porta un interessante miglioramento delle prestazioni grafiche delle App.

L'update, che porta il Sottosistema Windows per Android al numero di versione 2309.40000.8.0, offre in totale cinque nuove funzionalità, tra cui i soliti miglioramenti della stabilità della piattaforma, una nuova opzione per condividere i file .cer su Android, e le API Android Geocoder, che ora possono fornire dati per tutte le applicazioni.

Un'altra novità riguarda gli aggiornamenti della piattaforma Android 13, su cui è basato il Sottosistema, e infine i già citati miglioramenti delle prestazioni grafiche.

Come vedete, non c'è moltissimo, ma per chi non dovesse essere soddisfatto dalla qualità grafica delle app e fosse iscritto a uno dei canali Insider (ecco come fare), potrebbe valere la pena aggiornare. E in caso riscontraste problemi e voleste contribuire, potete inviare il vostro feedback premendo il tasto Windows, cliccando su App, selezionando Sottosistema Windows per Android e poi cliccando sul Feedback Hub.

Se vi state chiedendo come ottenere questo aggiornamento, potete semplicemente aprire il Microsoft Store, poi cliccare sull'icona Libreria. Da lì, cliccate sul pulsante Ottieni aggiornamenti. Qui dovreste vedere un aggiornamento in attesa riguardante il Sottosistema Windows per Android. Toccate Aggiorna e al riavvio dell'app potrete vedere se ci sono stati o meno i promessi miglioramenti.

Nella speranza che siano come quelli appena portati sul Microsoft Store, ora in grado di avviarsi in soli due secondi.