Non smetterete più di abbattere alieni con Space Invaders in realtà aumentata

Chi non ha mai giocato a Space Invaders ? Per festeggiare i 45 anni del titolo e soprattutto mostrare le proprie capacità nella realtà aumentata (sapete in cosa differisce dalla realtà virtuale ?), Google ha presentato una versione che vi permette di abbattere alieni nel cortile di casa vostra.

Il tutto in diretta! L'esperienza è veramente coinvolgente, e vi mette insieme a giocatori da tutto il mondo per salvarlo dall'invasione.

Gli unici presupposti del gioco sono che dovete, ovviamente, essere all'aperto (in caso contrario vi verrà dato errore), e di prestare attenzione, in quanto è facile lasciarsi trascinare e perdere di vista quello che succede intorno a voi. Quindi non usatelo in strada ma solo in situazioni protette.

Potete scaricare SPACE INVADERS: World Defense su dispositivi Android e iOS già da ora, e se siete interessati alla storia di Space Invaders, Google ha preparato una pagina apposita sull'evoluzione del gioco in questi 45 anni.