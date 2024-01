SpaceX punta sul Direct to Cell per collegare gli smartphone alla rete Starlink

SpaceX offrirà un nuovo servizio noto come Direct to Cell, il quale consentirà agli smartphone (qui la nostra guida sempre aggiornata ai migliori smartphone) di collegarsi alla rete Starlink. L'azienda ha già lanciato i primi 6 Starlink V2 Mini, equipaggiati con delle antenne capaci di connettersi appunti con i cellulari. Il lancio è avvenuto dalla base militare di Vandenberg (California) e complessivamente con questa missione verranno lanciati 21 satelliti (tanti ne conteneva il Falcon 9): dunque, il numero di satelliti Starlink in orbita intorno alla Terra saranno oltre 5.000.

Entrando nei particolari della notizia, Elon Musk già nell'agosto 2022 annunciò un servizio in grado di stabilire una connessione tra satelliti Starlink e gli smartphone. Successivamente, ad ottobre, la società ha inviato alla Federal Communications Commission una richiesta per effettuare i primi test del nuovo servizio nel mese di dicembre. L'agenzia federale, dunque, ha concesso i relativi permessi. Passando ai dettagli dei satelliti Starlink V2 Mini, essi sono dotati di un modem eNodeB avanzato, che ha il compito di simulare una stazione radio base di terra: tutto ciò sarà necessario per consentire agli smartphone di connettersi ai satelliti.