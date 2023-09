SpaceX lancerà satelliti per incrementare la connettività satellitare di iPhone

Apple ha dotato iPhone 14 di una funzione particolarmente importante: si tratta della connettività satellitare, che consente di mandare messaggi in situazioni di emergenza quando non c'è copertura cellulare o Wi-Fi. A questo proposito, sembrerebbe che la società di Cupertino abbia intenzione di potenziare ancora di più la copertura e per raggiungere questo obiettivo si potrebbe affidare a SpaceX.

La notizia, diffusa dal sito Nola, suggerisce che il partner di Apple Globalstar avrebbe stretto un accordo con SpaceX di Elon Musk allo scopo di lanciare nuovi pacchetti di satelliti, che serviranno per aggiornare la rete di comunicazione su cui si basa appunto la funzione SOS di Emergenza. In particolare, Globalstar verserebbe nelle casse della società di Musk circa 64 milioni di dollari: questo dettaglio sarebbe trapelato in un documento depositato alla SEC. Inoltre, i pagamenti sarebbero stati programmati dal 2023 al 2025: è questo, infatti, il periodo in cui SpaceX lancerebbe i satelliti.