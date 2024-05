Importante passo di SpaceX: la prima videochiamata via satellite Starlink

Nonostante stia ancora in fase di test, il sistema Starlink di SpaceX già permette di effettuare una videochiamata. L'azienda di Elon Musk, su X, ha condiviso un video che mostra appunto una videochiamata completata tramite i satelliti Starlink Direct to Cell, effettuata tramite smartphone. Semplicemente, un dipendente della società ha collegato il suo dispositivo ai satelliti in questione - in orbita a centinaia di chilometri di distanza - e ha avviato la conversazione.

Al di là della distanza, lo smartphone ha stabilito la connessione e ha avuto accesso alla funzione di videochiamata su X. Il segnale, come riportato in precedenza, è stato trasmesso tramite i satelliti Starlink Direct to Cell, collegando due smartphone tra di loro (uno collegato alla rete satellitare Starlink, l'altro ad una normale rete per cellulari). La durata della conversazione è stata piuttosto breve, con la qualità del video non proprio altissima. Tuttavia, si è trattato di un importante traguardo per la società di Elon Musk.