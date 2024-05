Svelata la Special Edition di Nothing Phone (2a)

Nothing ha annunciato una Special Edition del suo smartphone Nothing Phone (2a). In particolare, Phone (2a) Special Edition celebra i colori primari dell'azienda nata da poco. Difatti, per la prima volta, in questo modello vengono utilizzati tutti e tre i colori che caratterizzano Nothing. Possiamo notare il rosso, utilizzato nell'auricolare destro di tutti i prodotti audio Nothing, il giallo, visto nei nuovi Ear (a) ed il blu, presente nel Phone (2a) Blue.

"Siamo felici di presentare Phone (2a) Special Edition. È il primo prodotto che esplora la nostra tavolozza di colori primari: rosso, blu e giallo. La sua estetica complessiva fa riferimento ad alcuni dei nostri eroi del design del passato, creando al contempo una nuova espressione per uno smartphone elevando un dispositivo funzionale in un'opera d'arte di grande impatto", ha dichiarato Adam Bates, Design Director di Nothing.

Fino ad ora, Nothing Phone (2a) sta riscuotendo un buon successo, vendendo 100.000 unità in poche ore.

Inoltre, dal lancio, Nothing ha rilasciato 13 aggiornamenti al fine di perfezionare le prestazioni del dispositivo, in particolare della fotocamera. Nel dettaglio, gli update si sono concentrati sull'ottimizzazione della coerenza dei colori nel sensore grandangolare principale, il miglioramento della luminosità dei ritratti nelle scene HDR e il miglioramento delle prestazioni di apertura delle app della fotocamera.