5 novità di Mortal Kombat 1: una solleverà un dubbio

È un anno da incorniciare per gli amanti dei picchiaduro. Dopo l'uscita dell'eccellente Street Fighter 6 , il mercato si prepara ad accogliere Tekken 8 e Mortal Kombat 1 : se del primo non conosciamo ancora la data di uscita, il secondo è in dirittura d'arrivo, con il lancio fissato per il 19 settembre . Ad una prima occhiata sembra "solo" un nuovo capitolo della saga, ma sotto l'apparente strato di classicismo ci sono delle importanti novità.

È un rilancio

Il titolo "Mortal Kombat 1" non è stato scelto a caso: questo capitolo è un po' un "soft reboot" per la nota serie di picchiaduro, poiché, a causa degli eventi del predecessore, l'universo di Mortal Kombat è profondamente cambiato : le relazioni tra i personaggi non saranno più le stesse, ragione per la quale la trama sarà completamente nuova e fruibile anche da chi è del tutto a digiuno della saga.

Nuova modalità giocatore singolo

Nonostante manchi poco al lancio, non sappiamo nulla a riguardo, se non che consentirà di viaggiare tra i regni di Mortal Kombat. La struttura però sembra ammiccare ai contenuti stagionali , quindi presumibilmente crescerà nel tempo.

Impatto next-gen

Il ritorno di volti noti

I lottatori Kameo (che solleveranno un dubbio)

Un'altra novità potenzialmente stravolgente per Mortal Kombat 1 è la presenza dei lottatori Kameo. Infatti, prima di scendere in battaglia, oltre a scegliere un personaggio, ne dovrete selezionare un secondo, che farà da "spalla" al primo. Non lo guiderete direttamente, ma potrete chiamarlo in campo (consumando un'apposita barra) per effettuare delle mosse speciali. Queste ultime possono essere combinate con quelle dell'eroe principale per dare vita a combinazioni uniche, così da ampliare ulteriormente il parco mosse.

Qual è dunque il problema di questa novità? Perché dovrebbe sollevare un dubbio? Perché molti degli eroi Kameo (ce ne sono circa 13) non possono essere selezionati come lottatori principali, e viceversa. Ad esempio, Frost e il mitico Goro faranno parte del cast Kameo e non di quello principale. Tutto ciò riduce inevitabilmente la quantità di personaggi controllabili di un roster che sarebbe potuto essere ben più grande. Chiaramente presumiamo che NetherRealm Studios abbia previsto tante combinazioni differenti, in maniera tale da soddisfare un po' tutti.

In attesa di conoscere il verdetto finale, vi informiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch a partire dal 19 settembre 2023.