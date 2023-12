Spuntano le specifiche di OnePlus 12R: che batteria!

Del dispositivo, oggetto di alcuni rumor negli scorsi mesi, si sapeva che avrebbe montato un SoC Snapdragon 8 Gen 2, avrebbe avuto fino a 16 GB di RAM e una fotocamera principale da 50 megapixel Sony IMX890. Ora il leaker Max Jambor ha deciso di raccogliere tutte le informazioni in circolazione insieme a un'immagine teaser e le ha pubblicate su X.

Se di OnePlus 12 si sa praticamente tutto, poco era trapelato finora sull'altro telefono che l'azienda dell'ex flagship killer sembra ormai certo che lancerà il 4 gennaio in Cina e il 23 gennaio a livello globale, OnePlus 12R (sapete come aggiornare un telefono del marchio ?).

La sorpresa è la batteria, che secondo Jambor sarà da 5.500 mAh , 100 mAh in più di quella ipotizzata per OnePlus 12, sempre con ricarica SUPERVOOC a 100 W .

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, confermato lo SnapDragon 8 Gen 2, 8 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (quest'ultima di tipo UFS 4.0 mentre la prima è di tipo UFS 3.1) e la fotocamera principale da 50 megapixel .

Come possiamo vedere dal post, il telefono sarà dotato di uno schermo da 6,78 pollici OLED ProXDR fino a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2, contro i 6,82 pollici del pannello di OnePlus 12 .

Jambor dichiara che il telefono arriverà in due colori: grigio e blu.

Schermo: 6,78" ProXDR Display LTPO 4.0, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

6,78" ProXDR Display LTPO 4.0, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 SoC: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8/16 GB LPDDRX5

8/16 GB LPDDRX5 Spazio di archiviazione : 128GB UFS3.1 / 256 GB UFS4.0

: 128GB UFS3.1 / 256 GB UFS4.0 Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP Sony IMX890 Ultra grandangolo: 8 MP Macro: 2 MP

: Batteria: 5.500 mAh con ricarica 100W SUPERVOOC

5.500 mAh con ricarica 100W SUPERVOOC Colori: Iron Gray / Cool Blue

A proposito delle immagini, quella di copertina è stata fornita da CConceptCreator su X, mentre i render arrivano da un'anticipazione dello scorso luglio da parte di OnLeaks, che rivelano un design simile a OnePlus 12 ma con un blocco fotocamere di dimensioni più ridotte (e senza le texture che caratterizzano la cover posteriore).

Come abbiamo avuto modo di apprendere nei giorni scorsi e anticipato all'inizio, OnePlus 12R sarà lanciato insieme al suo fratello maggiore il 4 gennaio in Cina, mentre per il mercato globale dovremo attendere fino al 23 gennaio.