La spedizione gratis su Google Foto sembra prossima alla fine

Google Foto non è solo una delle migliori gallerie per foto e video, con backup e sincronizzazione multi-dispositivo, ma anche un servizio di stampa da anni attivo in Italia. Che si tratti di fotolibri, stampe fotografiche o su tela, è probabile che una volta o l'altra ne abbiate approfittato, magari attirati dalle frequenti promozioni con spedizione gratuita (ce n'è una in corso anche adesso, valida fino al 17 aprile). Il problema è che queste offerte potrebbero non durare.

In una mail inviata quest'oggi agli utenti Google One vengono infatti annunciate alcune novità, delle quali abbiamo già dato notizia nei giorni scorsi, ma tra queste ce n'è anche una passata più in sordina che riguarda proprio Google Foto.

Con l'intento di continuare a offrire le funzionalità e i vantaggi più richiesti, a partire dal giorno ‌m‌a‌g‌g‌i‌o‌ ‌1‌5‌ non sarà più disponibile la spedizione gratuita per determinati ordini di stampe di Google Foto (in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea).

Così si esprime Google riguardo la spedizione gratuita di "determinati ordini" su Google Foto. Non è del tutto chiaro quali questi siano, ma è chiaro che comunque tra un mese non sarà più possibile usufruirne. Speriamo che non sia una scure che taglierà ogni tipo di promozione in tal senso, ma in mancanza di ulteriori indicazioni è anche così che potrebbe andare.

Il lato positivo è che Magic Editor sarà gratis per tutti, e che, sempre dal 15 maggio, Gomma Magica e Luce ritratto saranno disponibili per tutti gli utenti con un dispositivo idoneo (almeno 3 GB di RAM e Android 8.0/iOS 15). Nei mesi successivi, inoltre, il report del dark web sarà disponibile per tutti gli Account Google (ma la VPN di Google One chiuderà i battenti).

Insomma, Google dà, Google toglie, anche se per ora l'ago sembra pendere in direzione della prima opzione.

Speriamo poi di non scoprire che era il contrario.