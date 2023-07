Sapevate che la soglia per la spedizione gratis di Amazon è aumentata da 29€ a 35€?

Il Prime Day si avvicina rapidamente, ma in questi giorni si parla anche di altro in relazione ad Amazon. Con la nuova Direttiva Omibus i commercianti devono adesso mostrare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni di fianco a quello attuale, una misura atta a evitare sconti "truccati". Sul celebre store online però c'è un po' di confusione, ne abbiamo parlato nel dettaglio in un articolo dedicato. Ma non è questo l'unico problema.

In questi ultimi giorni è arrivato un aumento che colpisce tutti gli utenti che si riforniscono da Amazon senza essere abbonati a Prime.

L'aumento in questione si riferisce alla soglia minima da raggiungere per poter usufruire della spedizione gratuita. Fino a poco tempo fa tale soglia era pari a 29€, ovvero era necessario acquistare almeno 29€ di beni per poter usufruire della spedizione gratis. Adesso questa soglia è stata portata a 35€.

Non è così drastico, ma il fatto che arrivi alla soglia del Prime Day non sembra così casuale.

In realtà non abbiamo trovato un riferimento temporale certo, e non sappiamo quindi da quanto sia in vigore questo aumento. Stando a quanto è possibile vedere su Web Archive ad aprile l'aumento non era ancora in vigore, e la pagina che riporta i costi di spedizione parrebbe essere stata aggiornata il 25 giugno.

Se non altro è salva la soglia relativa ai libri: per avere la spedizione gratuita sui libri basta arrivare a 25€. Ovviamente la soluzione per evitare tali soglie è iscriversi a Prime.

Approfittiamo anche per segnalarvi un'altra cosa di cui si sta discutendo in questi giorni, anche sulla nostra pagina Facebook. In queste ultime settimane Amazon non riporta più l'orario di consegna delle spedizioni. Se prima era indicata una finestra oraria, che comunque non necessariamente veniva rispettata, adesso in quasi tutti i casi viene riportato che la consegna avverrà entro le 21 (o simili).

