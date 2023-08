Spedizioni globali di smartphone: Apple pronta a sorpassare Samsung

In particolare, secondo una nota stampa di Counterpoint Research , Apple è sulla buona strada per diventare il marchio di smartphone numero uno per la prima volta in assoluto, superando quindi Samsung. Si tratta di una notizia importante, soprattutto considerando le spedizioni globali di smartphone siano diminuite del 6% (1,15 miliardi di unità) , ovvero il dato più basso negli ultimi dieci anni. Il report di Counterpoint Research – che si basa su dati preliminari e previsioni – evidenzia che i mercati che pesano più negativamente sui numeri degli smartphone sono America del Nord e Cina, anche se pure negli altri Paesi i consumatori sono più diffidenti nel cambiare dispositivo.

In ogni caso, l'attenzione è forte sull'ultimo trimestre dell'anno, quando i nuovi iPhone 15 verranno lanciati. Per gli operatori si tratta di una buona occasione per agganciare clienti di alto valore, magari grazie a sconti e promozioni, dedicati in particolare modo agli utenti di iPhone 12 e modelli precedenti. Tra l'altro, gli analisti, negli ultimi mesi, hanno rivelato che i modelli di fascia alta stanno registrando maggiore successo tra gli utenti, dunque tutto ciò rappresenterebbe un vantaggio per la società di Cupertino.