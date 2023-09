Il mercato smartphone in Europa è tornato ai tempi di Galaxy S II

Secondo l'ultimo rapporto di Counterpoint Research le spedizioni europee di smartphone , nel secondo trimestre 2023 , sono diminuite del 12% su base annua : si tratta, pertanto, del volume di spedizioni trimestrali più basso dal primo trimestre del 2012. In particolare, nell'Europa occidentale si è registrato una diminuzione del 14% su base annua mentre in quella orientale il calo si è limitato all'8%. Prima di entrare nel vivo dell'articolo, parlando di questi dati, segnaliamo che nel 2023 potrebbe registrarsi una grossa novità: Apple potrebbe diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo , per la prima volta .

Per quanto concerne i singoli produttori, OPPO ha attraversato un periodo difficile nel secondo trimestre del 2023 soprattutto a causa di controversie sui brevetti e incertezze in diversi Paesi. Per questi motivi, le spedizioni del marchio sono diminuite del 51% su base annua. Tra l'altro, è probabile che l'incertezza persista. Realme, invece, è cresciuto del 12% su base annua, trainato principalmente dalla Russia, che rappresentava il 55% delle spedizioni del marchio nella regione. Difatti, in questo Paese realme ha beneficiato dell'uscita dal mercato di Samsung e Apple. Passando a HONOR, il marchio ha registrato una crescita del 9% su base annua durante il trimestre grazie anche alla sua continua espansione al di fuori della Cina. Nelle prime tre posizioni del Q2 2023, infine, non ci sono sorprese: Samsung (33%), Apple (23%) e Xiaomi (20%), che insieme detengono il 76% del mercato.