Siete pronti a testare il vostro browser? È arrivato il nuovo benchmark che "rappresenta il web"

A tutti piace mettere alla prova i propri dispositivi con dei benchmark, ma Speedometer è uno strumento un po' particolare, perché è pensato per rappresentare l'utilizzo reale di un browser e ora con la versione 3.0 ha aggiunti nuovi test e livelli di collaborazione (scoprite i migliori browser per il vostro PC, adatti a tutte le esigenze che siano sicurezza, privacy o velocità).

Se infatti la prima versione 1.0 del 2014 era stata creata dal team WebKit e la 2.0 del 2018 ha visto la collaborazione tra Apple e Google, con la 3.0 sono intervenuti i giganti del web, Apple, Google, Microsoft e Mozilla

Speedometer 3.0 è infatti, come dichiarato da BrowserBench, il risultato per la prima volta di una collaborazione tra i motori del browser Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey e WebKit/JavaScriptCore. Lo strumento è stato sviluppato "nell'ambito di un nuovo modello di governance, guidato dal consenso, ed è ospitato in un repository condiviso aperto ai contributi".

L'obiettivo è "creare una comprensione condivisa delle prestazioni web in modo da poter apportare miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente". Questa ultima versione migliora il modo in cui "Speedometer cattura e calcola i punteggi, mostra risultati più dettagliati e introduce una varietà ancora più ampia di carichi di lavoro".

Per questo motivo, Speedometer 3.0 integra una serie di framework, come React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone e Svelte. Nel complesso, lo strumento, come dichiarato da BrowserBench, "Introduce un modo migliore di misurare le prestazioni e una serie più rappresentativa di test che riflettono il Web moderno".

Una novità è che, rispetto alla versione 2.0, Speedometer 3.0 prende in considerazione il rendering, il che consente di rappresentare meglio il caricamento dei contenuti nel mondo reale.

Per quanto riguarda i test, Speedometer 3.0 include una nuova serie di strumenti, come il caricamento di una pagina web complessa, un sito di notizie, dei grafici, un editor di codice e un'app to-do:

è un'applicazione to-do che consente a un utente di tenere traccia delle attività. L'utente può inserire una nuova attività, aggiornarne una esistente, contrassegnare un'attività come completata o eliminarla.