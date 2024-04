Ufficiali data e modalità di spegnimento della rete 3G di WindTre

WindTre ha ufficializzato tutti i dettagli relativi alla disattivazione della rete 3G, in corso su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, la dismissione della vecchie rete verrà realizzata all'inizio sulla banda 2100 MHz, che di conseguenza sarà sostituita dal servizio 4G e, dove possibile, dalla rete 5G. Questa operazione durerà due mesi e si completerà a maggio/giugno 2024.

In questo contesto, il servizio 3G continuerà a funzionare sulla banda 900 MHz. Dunque, i dispositivi compatibili con il servizio 3G su banda 900 MHz continueranno a funzionare normalmente. In caso contrario, i servizi dati e voce funzioneranno sulla rete 2G, con una possibile riduzione della velocità di trasferimento dei dati. Se invece siete in possesso di un dispositivo non compatibile con il 3G né con 2G su banda 900 MHz, sarà impossibile anche chiamare ed inviare SMS.