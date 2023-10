Google è infatti il motore di ricerca predefinito di Safari , Firefox , Samsung Internet e altri, oltre ovviamente a Chrome , che da solo detiene a oggi il 63,45% del mercato globale dei browser. Ma perché Apple, Mozilla, Samsung e altri dovrebbero fare un favore a Google e usarlo sempre come motore di ricerca predefinito? Perché Google "fa un favore" a loro pagandoli profumatamente , e grazie a un caso di antitrust in corso negli USA contro l'azienda di Mountain View, adesso sappiamo anche quanto (più o meno).

Perché Google è il motore di ricerca numero uno al mondo? Perché i suoi risultati sono i migliori? Può essere, ma è difficile dirlo, e soprattutto dimostrarlo, in generale. E allora perché il nome "Google" è sinonimo non solo di ricerca, ma addirittura di internet stesso, per milioni di utenti? Perché è sempre lì . Perché quando apri la maggior parte dei browser, indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando, effettui una ricerca su Google, a meno che tu non abbia volutamente cambiato impostazioni.

Nel 2021 Google ha speso 26,3 miliardi di dollari per essere il motore di ricerca predefinito su browser, telefoni e piattaforme varie. Di tutti questi, secondo il The New York Times, ben 18 miliardi andrebbero ad Apple per assicurarsi che Safari, su qualsiasi dispositivo della Mela, usi Google Search. Allo stesso modo Google paga Mozilla, Samsung e altri produttori, operatori e non solo, arrivando appunto al totale indicato.

Giusto per dare un po' di contesto, una simile cifra costa ad Alphabet, l'azienda che detiene Google, circa il 29% di tutti i suoi profitti pubblicitari (incluso quindi anche YouTube). È troppo? Sicuramente è tanto, ma è anche quelle che consente a tali profitti di superare abbondantemente le spese. E ribadiamo che sono cifre del 2021: nel frattempo potrebbero facilmente essere aumentate. Questo è, letteralmente, il costo del successo nel mondo dei motori di ricerca.