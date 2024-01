Pubblicare sui marketplace alternativi sarà un gioco da ricchi

Poche ore fa Apple ha annunciato il via libera ai marketplace alternativi su iOS : come previsto dal DMA (Digital Markets Act), su iPhone sarà possibile installare degli App Store alternativi da cui scaricare software. Tuttavia, farlo non sarà semplice come su Android: l'intero processo di gestione dei marketplace sarà comunque gestito da Apple, che ha creato una notevole infrastruttura (con più di 600 nuove API) per la creazione di store alternativi e la relativa pubblicazione di app. E, oltre a non essere immediato, avere a che fare con gli store alternativi potrebbe essere anche costoso .

1 milione di euro come garanzia

In primo luogo, non sarà affatto semplice aprire un nuovo marketplace: i criteri stabiliti da Apple di fatto taglieranno fuori tutti i "pesci piccoli" e, probabilmente, solo le grandi multinazionali potranno permettersi di rispettare i requisiti per la creazione e pubblicazione di uno store alternativo.

La Core Technology Fee spaventa gli sviluppatori indipendenti

Oltre a quando detto finora, c'è anche un'altra questione relativa alle commissioni che gli sviluppatori devono pagare ad Apple.

Attualmente, per pubblicare su App Store, le commissioni che gli sviluppatori pagano sono del 15% dei ricavi, oppure del 30% per le aziende che hanno un ricavato superiore a 1 milione di dollari annuale.

Tuttavia, insieme alla possibilità di creare marketplace alternativi e distribuire le app al di fuori di App Store, Apple ha lanciato anche nuove condizioni commerciali chiamate Core Technology Fee (CTF), che sarà necessario accettare per pubblicare su store alternativi.

Gli sviluppatori che pubblicano in Unione Europea, infatti, potranno continuare ad avere le stesse condizioni di sempre (15% o 30% dei ricavi), o in alternativa potranno accettare la Core Technology Fee, che riguarda anche i guadagni da App Store, e implica:

Tariffa su App Store del 10% (invece del 15%) per gli sviluppatori più piccoli e del 17% (invece del 30%) per gli sviluppatori che fatturano oltre 1 milione di dollari;

Possibilità di pubblicare la propria app anche su marketplace alternativi

Tariffa di 0,50€ per ogni prima installazione annuale dopo il primo milione di installazioni

Il punto più discusso è ovviamente l'ultimo, quindi proviamo a spiegarlo meglio.

Per prima cosa, quando si parla di prima installazione annuale, si intende un qualsiasi tipo di download, che sia esso prima una installazione da zero, un aggiornamento o una reinstallazione. Una volta che l'utente avrà effettuato questa prima installazione, ogni altra futura installazione (aggiornamenti o altro) non verranno conteggiati. Semplificando, si parla quindi di installazioni per utente unico (legato al proprio Apple ID).

Ogni sviluppatore che pubblica un'applicazione, non avrà alcun costo per il primo milione di installazioni; dopo il primo milione, pagherà 0,50€ per ogni installazione, su base annuale. Il numero di installazioni include sia quelle avvenute tramite App Store, sia tramite marketplace alternativi.

Questo punto ha fatto molto discutere i developer, alcuni dei quali si sono anche lamentati a gran voce sui social: il "problema" di una commissione simile, pensata per monetizzare sui grandi nomi (qualcuno ha detto Fortnite?), è che rischierebbe di mandare sul lastrico uno sviluppatore indipendente la cui app, magari gratuita, diventa virale.

Apple ha messo a disposizione uno strumento online che permette di calcolare la spesa per un developer con la Core Technology Fee. Ipotizzando un'app che diventa virale e regista due milioni di download in UE (quindi 1 milione in più della soglia gratuita), anche se lo sviluppatore non guadagnasse nulla dall'app in questione, e perfino se l'app fosse gratis e senza acquisti in app, lo sviluppatore che l'ha pubblicata dovrebbe comunque pagare circa 41.000€ al mese (500.000€/anno) di commissioni ad Apple.