Lo spettro della pubblicità su WhatsApp: trapelano nuovi dettagli

WhatsApp però è anche uno dei colossi di proprietà di Meta , la stessa azienda che ha introdotto su Facebook e Instagram la possibilità di abbonarsi a pagamento per non vedere più inserzioni sul feed personale. E se anche su WhatsApp arrivasse la pubblicità ?

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, forte dei suoi miliardi di utenti e della sua trasversalità da Android a iOS , passando per le sue versioni per PC .

Degli annunci pubblicitari su WhatsApp non è la prima volta che se ne parla. Sin dal 2020 sono emersi online alcuni allarmanti rumor che indicavano la possibilità di vedere degli annunci pubblicitari su WhatsApp. D'altronde, la piattaforma è gratuita e non prevede alcun abbonamento per sbloccare funzionalità aggiuntive.

In questi 3 anni abbiamo continuato a usare WhatsApp senza alcun annuncio pubblicitario, con la piattaforma che si è aggiornata introducendo delle funzionalità molto interessanti, come i sondaggi, Canali e tanto altro. Ma ora lo spettro della pubblicità ritorna.

Questo perché Will Cathcart, il responsabile di WhatsApp per Meta, ha rilasciato un'intervista a un blog brasiliano, con la quale ha esternato quali sarebbero i piani di WhatsApp nei confronti degli annunci sulla piattaforma.

Stando infatti a quanto riferito da Cathcart, l'implementazione degli annunci pubblicitari su WhatsApp è ancora qualcosa di concreto nel futuro dell'azienda. Tale pubblicità potrebbe essere visualizzata in diverse sezioni dell'app, a partire dai Canali e dagli aggiornamenti di Stato.

Per fortuna però, Will Cathcart ha riferito che gli annunci non dovrebbero intaccare l'esperienza con la sezione chat di WhatsApp. Dunque, utilizzando WhatsApp per ciò che è nata, ovvero per la messaggistica, non dovremmo comunque vedere alcun annuncio pubblicitario. Non è escluso che arrivino degli abbonamenti a pagamento per rimuovere gli annunci dai Canali.

Sottolineiamo che non è stata definita alcuna tempistica per l'implementazione degli annunci pubblicitari su WhatsApp. Speriamo di aggiornarvi in merito a questo aspetto in tempi lontani.