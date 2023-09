Così Marvel’s Spider-Man 2 sfrutterà la potenza di PS5: dal feedback aptico alla velocità dell'SSD

Sui calendari degli utenti PlayStation 5 non esiste giorno festivo che tenga; ad essere cerchiato di rosso è il 20 ottobre, ovvero il giorno di lancio del nuovo Marvel's Spider-Man 2 di casa di Insomniac (avete già visto il bellissimo bundle in edizione limitata?). Negli ultimi mesi sono stati rilasciati diversi trailer che ci hanno fatto dare uno sguardo alla nuova esclusiva PS5 mentre oggi, tramite un post sul blog di PlayStation, Sony ci è andata a parlare di quanto e come il nuovo titolo sfrutterà appieno la potenza della console e del suo controller.

Di seguito i vari aspetti su cui è stata concentrata l'attenzione.