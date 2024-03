C'è un nuovo corto della serie Spider-Verse e potete vederlo gratis (per una buona ragione)

The Spider Within: a Spider-Verse Story è il nuovo corto animato con protagonista Miles Morales. Realizzato da Sony Pictures Animation in collabrazione con il Kevin Love Fund, un'organizzazione dedita alla promozione del benessere mentale. E non a caso il vero protagonista della storia non è Miles, quanto l'ansia.

Spider-Man è sempre stato il più umano tra i supereroi, e in questa breve avventura lo è una volta di più, mentre prova a gestire tutto il carico emotivo che deriva dalla sua doppia vita.