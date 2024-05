Il tanto criticato spot Apple è copiato da uno di LG di 16 anni fa, e nessuno all'epoca si scandalizzò

Se seguite il mondo della tecnologia sarete sicuramente incappati nella notizia riguardante il controverso spot di Apple sul suo nuovo iPad Pro. La breve clip, intitolata non a caso "Crush!", mostrava una pressa idraulica schiacciare svariati tipi di dispositivi legati prevalentemente a un ambito artistico, come colori, strumenti musicali di vario genere, obiettivi fotografici e, dulcis in fundo, anche delle palline in stile emoji. Sul finale la pressa idraulica si apre mostrando il nuovo iPad Pro.

Il significato è facile da intuire: basta un iPad Pro per dare sfogo a tutte le branche artistiche esistenti, prestandosi come strumento poliedrico per disegnare e creare, comporre musica, montare foto e video e simili. Fatto sta che lo spot è stato aspramente criticato da attori, registi e creativi. C'è chi ha parlato di "distruzione dell'esperienza umana", e chi ancora lo ha definito psicotico. E pensare che guardandolo si poteva essere portati a pensare che la polemica sarebbe nata sullo spreco degli oggetti distrutti tramite la pressa, vista la tanta attenzione all'ambiente che Apple tra l'altro rimarca in ogni occasione.

E invece no, è stato visto come un tentativo di sminuire la creatività, tanto da portare Apple a scusarsi per il suo spot e ad annunciare che non lo avrebbe diffuso a mezzo TV.