La nuova frontiera delle playlist arriva su Spotify. Grazie all'intelligenza artificiale

Spotify sta premendo l'acceleratore sull'intelligenza artificiale, e dopo lo strumento AI DJ, che propone canzoni tramite algoritmi IA, ora lancia AI Playlist, una funzione che vi consente di creare una playlist a partire da testo (sapete come condividere la musica su Spotify?). Lo strumento, già intravisto a ottobre 2023, è finalmente stato lanciato in beta: vediamo come funziona, tenendo presente che al momento è disponibile per gli utenti Premium solo in UK e Australia.

Cos'è AI Playlist

AI Playlist è uno strumento che consente di inserire un testo che verrà trasformato in una playlist. Cos'è AI Playlist La piattaforma suggerisce esempi come "canzoni per fare compagnia al mio gatto", "musica triste per dipingere fiori morenti" o "brani per andare a cavallo verso il tramonto". I prompt possono fare riferimento a qualsiasi argomento, come luoghi, animali, attività, personaggi dei film, colori o persino emoji. L'azienda osserva però che le migliori playlist vengono generate utilizzando prompt che contengono una combinazione di generi, stati d'animo, artisti e anni (per esempio anni '90 o anni '70). Lo strumento sfrutta anche la sua comprensione dei gusti degli utenti per personalizzare le playlist create, e dopo aver generato la playlist gli utenti possono utilizzare l'IA per rivedere e perfezionare il risultato finale. Per esempio si possono regolare impostazioni come "meno ottimista" o "più pop", ad esempio. E in una playlist gli utenti possono anche scorrere a sinistra su qualsiasi canzone per rimuoverla dalla playlist. Come funziona AI Playlist Per quanto riguarda il tipo di IA utilizzata, Spotify afferma che sta utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per capire l'intento dell'utente. Quali siano questi modelli non è stato rivelato, ma sono strumenti di terze parti. Inoltre Spotify utilizza i suoi algoritmi per sfruttare le informazioni sulla storia e sulle preferenze dell'ascoltatore per ottenere un risultato maggiormente in linea con i gusti dell'utente.

Come usare AI Playlist

Usare AI Playlist è semplicissimo. Gli utenti devono toccare l'icona La tua libreria in basso a destra nell'app, poi toccare il pulsante "+" in alto a destra. In basso, apparirà la nuova voce AI Playlist con il simbolo Beta in verde. Dopo averlo toccato, sarà possibile selezionare un suggerimento o digitare il proprio prompt (non devono essere offensivi, se no verranno bloccati).

Dopo qualche istante, Spotify suggerirà un elenco di tracce che corrispondono all'atmosfera che si sta cercando di creare. Da qui si può gestire la selezione delle canzoni visualizzando l'anteprima ed eliminando le tracce. Sempre da qui si rivedere e perfezionare le playlist generata dicendo a AI Playlist cosa state cercando (cioè "più pop" o "meno ottimista"). Ora bisogna toccare "Crea" e la nuova playlist verrà salvata automaticamente nella libreria.

Dove è disponibile AI Playlist