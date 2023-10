Spotify punta sugli audiolibri: una parte sarà gratis per alcuni abbonati

A riguardo, però, verrà fissato un limite: l'azienda, infatti, offre fino a 15 ore di ascolto al mese complessive. Chi supererà questa soglia oppure chi vorrà ascoltare audiolibri non inclusi, dovrà acquistare un pacchetto che include ulteriori 10 ore di ascolto (al prezzo di 10,99 dollari). In ogni caso, è certamente una novità piuttosto interessante, soprattutto per gli ascoltatori occasionali che ora avranno l'opportunità di approfondire maggiormente questo segmento e magari appassionarsene.

A distanza di un anno dall'arrivo negli Stati Uniti degli audiolibri di Spotify , l'azienda ha deciso di puntare ancora più forte su questo settore che sta riscuotendo un certo successo. In particolare, Spotify, prima nel Regno Unito e Australia e poi negli Stati Uniti, includerà gli audiolibri negli abbonamenti a pagamento. Nello specifico, la società ha annunciato che oltre 150.000 audiolibri saranno ascoltabili gratis dagli iscritti ai piani Spotify Premium.

Certo, come accennato all'inizio, occorre specificare che il catalogo accessibile tramite l'abbonamento premium non è completo, come ad esempio quello di Audible.

A riguardo, gli utenti Audible standard possono accedere a qualsiasi audiolibro disponibile sulla piattaforma, mentre la libreria Spotify disponibile con il nuovo piano include il 70% dei bestseller, secondo il portavoce di Spotify Gray Munford. Tuttavia, si tratta di un primo passo sicuramente utile e, in futuro, chissà se un eventuale successo dell'iniziativa non possa favorire l'arrivo di questo "extra" anche su altri mercati, come quello italiano.