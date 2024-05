Spotify freemium perde una delle funzionalità più utilizzate dagli utenti

Tra le app di streaming musicale più popolari su Android sicuramente rientra Spotify, che come tutte le app concorrenti include anche una modalità di utilizzo gratuita. Ovviamente, per un'esperienza ricca di funzionalità e soprattutto senza pubblicità occorre sottoscrivere uno degli abbonamenti premium. E a questo proposito, sembrerebbe che la piattaforma stia provando a convincere sempre di più gli utenti ad attivare la versione a pagamento dell'app.

Stando a quanto segnalato da alcuni utenti su Reddit, nelle scorse ore è scomparsa una funzionalità dalla versione gratis dell'app. In particolare, sembrerebbe che non sia più possibile leggere i testi della canzone ascoltata. Anche per questa opzione, dunque, occorrerà sottoscrivere un abbonamento.