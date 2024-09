Spotify lancia anche in Italia Daylist, la playlist che si aggiorna secondo il vostro umore

Notizie in arrivo da Spotify, la nota app di streaming musicale (qui le migliori app per ascoltare musica). La società, infatti, ha ufficializzato la disponibilità della funzione di daylist in tutto mondo (Italia inclusa). Per chi non la conoscesse, si tratta di una playlist che si aggiorna costantemente, anche a seconda dei nostri gusti musicali. Un anno fa fu, invece, fu lanciata in 65 mercati.