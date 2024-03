Spotify ha un miniplayer tutto nuovo su Windows e Mac: l'avete ricevuto?

Arrivano delle belle novità per tutti gli utenti Spotify, o meglio per coloro che sono abbonati al servizio Premium a pagamento della nota piattaforma di streaming musicale. Arriva il miniplayer.

La novità della quale parliamo riguarda da vicino le app Windows e Mac di Spotify. Queste infatti ricevono ufficialmente un nuovo miniplayer multimediale, in modo da rendere più semplice la gestione dei contenuti musicali di Spotify su PC.

Le immagini che trovate in basso mostrano da vicino di cosa stiamo parlando: il nuovo miniplayer di Spotify è sostanzialmente una piccola finestra flottante di Spotify sull'interfaccia grafica del PC. Questo miniplayer permette di avviare o mettere in pausa l'ascolto, passare alla traccia successiva e a quella precedente. Lo stesso miniplayer mostra le informazioni come titolo, artista e album di ciò che si ascolta.