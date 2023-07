Spotify non vuole più abbonamenti tramite App Store

Quando pensiamo alla musica in streaming non possiamo non immaginare Spotify, la piattaforma che è tra le prime ad aver proposto su larghissima scala la grande mole di musica in streaming che oggi troviamo su diversi servizi.

E proprio da Spotify arrivano delle novità. Queste riguardano da vicino coloro che sono abbonati a Spotify Premium e che lo sono attraverso l'App Store di Apple. Questa modalità di abbonamento, che prevede il pagamento della tariffa mensile tramite l'App Store Apple e non tramite il servizio di pagamento di Spotify, era in funzione fino al 2016.