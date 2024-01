Spotify non vede l'ora di farvi pagare (però senza Apple di mezzo)

L'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo DMA (Digital Markets Act) comporterà dei cambiamenti anche per la nota app di streaming musicale Spotify. In particolare, dal 7 marzo sarà possibile pagare l'abbonamento alla piattaforma direttamente da iPhone, così come gli utenti potranno approfondire i dettagli delle promozioni e dei relativi prezzi.

La società, in una nota, ha evidenziato che "Per anni, anche nella nostra app, Apple ha imposto regole che non ci consentivano di comunicare le offerte, il costo di un prodotto o addirittura dove o come acquistarlo. Lo sappiamo, è una follia". Tuttavia, dal 7 marzo tutto questo sarà possibile: "Presto sarà possibile fornirvi informazioni nell'app Spotify sui prezzi di prodotti come abbonamenti Premium e audiolibri. Inoltre, comunicheremo chiaramente con voi nell'app Spotify i nuovi prodotti in vendita, le campagne promozionali, i superfan club e i prossimi eventi, compreso quando articoli come gli audiolibri saranno in vendita".