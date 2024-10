Mai più senza musica: ecco come Spotify crea playlist automatiche da ascoltare offline

La funzionalità appena annunciata è una novità particolarmente consistente , visto che innalza il livello di automazione della piattaforma per quanto riguarda la gestione dei contenuti offline su Spotify . Vediamo in cosa consiste.

Spotify si posiziona sicuramente tra le più longeve e diffuse al mondo nell'ambito dello streaming musicale (ecco dove trovare le migliori app per la musica gratis ) e il suo successo si basa anche sul consistente supporto software che riceve (vi ricordiamo anche come personalizzare Spotify ). E per questo vi parliamo delle playlist offline che arrivano ufficialmente per Spotify .

Perché ci piacciono le playlist offline su Spotify

La novità che ha appena annunciato Spotify consiste nella possibilità di gestire in maniera automatica i contenuti musicali che preferiamo per averli disponibili offline in caso di necessità.

I contenuti offline su Spotify sono qualcosa che conosciamo da molto tempo, e che sfruttiamo per crearci la nostra lista di brani da poter ascoltare anche quando non abbiamo connettività a internet.

Ad esempio quando ci troviamo in volo aereo o in qualsiasi altra situazione in cui la connessione a internet non è ottimale.

Finora però Spotify ha lasciato a noi il compito di rendere disponibili offline i brani che ci interessano, in modo da creare una lista di contenuti che può essere ascoltata in caso di necessità. Il tutto consiste però in un'attività manuale. Se per qualche motivo ci dimentichiamo di rendere offline, quando abbiamo connessione a internet, i brani che ci interessano allora non potremo ascoltarli nel momento del bisogno.