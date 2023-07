Spotify starebbe per preparare una sgradita sorpresa

Sembra che in questa torrida estate tutti i servizi abbiano in mente una sola parola: aumenti. A quanto pare, sarebbe arrivata l'ora di Spotify (sapete come mettere in loop una canzone?), che secondo il Wall Street Journal sarebbe in procinto di aumentare il prezzo dell'abbonamento Premium di un dollaro, almeno negli Stati Uniti.

La notizia non giunge in realtà inattesa, da tempo si vocifera di un'operazione del genere, soprattutto dopo i recenti incrementi di Apple Music e, in alcuni mercati, di Amazon Music Unlimited e YouTube Music (e Premium).

In ogni caso, agli attuali utenti non farà certo piacere. Ricordiamo che al momento il piano individuale di Spotify Premium costa 9,99 dollari al mese (9,99 euro al mese da noi), ma secondo il popolare quotidiano dedicato al mondo della finanza entro questa settimana dovrebbe aumentare di un dollaro al mese, arrivando a 10,99 dollari.

Il servizio, che offre la possibilità di scegliere le canzoni tra un catalogo di circa 100 milioni di brani, skip illimitati, nessuna pubblicità e ascolto offline, sta lottando da tempo per diventare redditizio (per gli investitori), e questa mossa potrebbe essere decisiva per placare i più nervosi.

Al momento l'aumento dovrebbe riguardare solo il mercato statunitense, ma nel medio periodo le cose potrebbero cambiare. Il WSJ afferma infatti testualmente che "È probabile che altri aumenti di prezzo arriveranno in dozzine di mercati a livello globale nei prossimi mesi". Il che non preannuncia niente di buono neanche per noi, perché è vero che il servizio è presente in 184 mercati, ma la maggioranza di utenti e abbonati si trova in gran parte negli Stati Uniti e in Europa, che rappresentando congiuntamente circa il 53% degli utenti e il 67% delle entrate.

Facile indovinare che se c'è da pensare a un altro mercato da colpire per generare profitti oltre a quello di casa sarà quello europeo. Il popolare quotidiano inoltre parla solo di piano individuale, mentre è ancora incerto invece il destino dei piani Duo, Family e Student.

Per quanto riguarda Spotify, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali, che presumibilmente verranno rilasciate al momento dell'introduzione dei nuovi prezzi, ma a questo punto le voci sono così insistenti, numerose e autorevoli che è difficile non dargli credito.