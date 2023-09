Spotify presenta Jam: l'ascolto di gruppo diventa coinvolgente

Nel settore dello streaming musicale conosciamo Spotify come uno degli attori principali, anche grazie al fatto che si tratta una delle primissime piattaforme arrivate a livello globale nel settore.

E proprio da Spotify arrivano delle interessanti novità. L'azienda ha infatti appena svelato una novità che riguarda tutti i suoi utenti abbonati al servizio Premium. Parliamo di Spotify Jam, una nuova modalità di ascolto che punta tutto sull'aspetto sociale della musica.

Spotify Jam consiste in una sessione di ascolto personalizzata in tempo reale in modo che un gruppo di utenti vi può contribuire proponendo diversi brani. Nella pratica, si tratta di una coda condivisa alla quale tutti gli utenti inclusi nel gruppo Jam possono contribuire all'ascolto.