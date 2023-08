Spotify ha un problema da 38 milioni di dollari

Spotify è uno dei più grandi servizi di streaming musicale a livello mondiale e detiene saldamente il primo posto nel settore, ma la concorrenza non è poi così male: qui potete trovare delle buone alternative. Non dobbiamo spiegarvi come funziona Spotify (ma se ne aveste bisogno, l'abbiamo fatto) perché è molto semplice da usare. Tuttavia, l'algoritmo di Spotify non è così chiaro, ma andiamo per gradi.

Nel 2019 Spotify ha acquistato Anchor, un'app che serviva per la creazione di podcast, così da potenziare la sua offerta sia per i clienti sia per i creatori di contenuti. Perciò, Spotify non era più una semplice app dove ascoltare musica, ma anche per seguire podcast di ogni genere (anche noi ne avevamo uno: Il Tech delle cinque, lo seguivate?).

Come in tutti i generi, si creano delle nicchie e una di queste è quella dei creatori di rumore bianco, cioè persone che realizzano dei podcast in cui riproducono diversi rumori, come il suono delle onde che si infrangono o il cinguettio degli uccelli, e in questo modo aiutano le persone ad addormentarsi o comunque a rilassarsi.