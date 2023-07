Spotify vi offre un bel regalo per gli amici: 2 mesi di abbonamento Premium

Spotify rimane sempre un punto fermo nel settore dello streaming musicale, con la sua piattaforma che viene utilizzata ogni giorno da milioni di utenti, sia nella sua versione gratuita che in quella Premium.

E proprio a proposito di Spotify Premium arrivano delle interessanti novità, soprattutto per coloro che non hanno mai provato il servizio in abbonamento a pagamento del gigante dello streaming musicale.

Come vedete dallo screenshot in basso, Spotify offre la possibilità di regalare un abbonamento di 2 mesi a Spotify Premium ai propri amici che non hanno mai provato il servizio. Questa possibilità è concessa ad alcuni degli utenti che sono già abbonati a Spotify Premium.