Spotify risolve un fastidioso bug su Android Auto: installate l'aggiornamento

Tra i bug recenti più fastidiosi di Android Auto troviamo quello che coinvolge l'accesso ai contenuti musicali in auto. Ne abbiamo parlato in questo articolo , sottolineando come tale problema implicasse l'impossibilità di ascoltare i contenuti musicali dall'interfaccia di Android Auto tramite servizi di terze parti, come Spotify .

Proprio in merito a questo problema arrivano delle parziali buone notizie. Sembra infatti che Spotify abbia risolto il problema, rilasciando un nuovo aggiornamento dell'app. Si tratta della versione 8.8.88.397 dell'app per dispositivi Android.

Il problema che sarebbe stato risolto riguarda però la non corretta visualizzazione delle playlist su Spotify attraverso Android Auto, con la conseguente impossibilità ad accedere ai contenuti musicali inclusi in tali playlist. Quindi non è chiaro se risolva anche l'impossibilità di ascoltare contenuti musicali non inclusi in specifiche playlist.

In ogni caso, l'aggiornamento dell'app Spotify risolve i problemi che si avevano con tale servizio su Android Auto. Non sappiamo se gli stessi problemi continuano a farsi sentire relativamente a servizi di streaming diversi da Spotify.

Se però vi trovaste nella situazione in cui il bug colpisce proprio Spotify, allora vi suggeriamo di installare l'aggiornamento per l'app appena rilasciato.