Spotify presenta Song Psychic: la musica per rispondere alle nostre domande esistenziali

Spotify ha presentato la sua ultima e nuova funzione: si tratta di Song Psychic, una funzionalità "mistica" che si preannuncia piuttosto divertente. "La vita è piena di piccoli misteri, e a volte il modo più divertente per affrontarli è con un po' di guida cosmica - spiega l'azienda - Spotify è pronto a portarti in un viaggio di illuminazione con Song Psychic, una nuova esperienza musicale mistica".

Procedendo con ordine, gli utenti per accedere alla nuova funzionalità dovranno recarsi su spotify.com/songpsychic tramite i loro dispositivi mobili oppure è possibile cercare Song Psychic nell'app Spotify. A questo punto, verranno proposti nove argomenti e relative domande, tra cui carriera, amore, i grandi misteri della vita, il mio futuro e pranzo. Dopo aver scelto l'argomento, all'utente comparirà una serie di domande precompilate (sarà possibile anche porre la domanda). A questo punto non rimane che premere invio: Spotify suggerirà la canzone adatta per rispondere al quesito.