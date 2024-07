Passo indietro di Spotify: una funzione a pagamento ritorna gratuita

Buone notizie per gli utenti di Spotify non premium. Difatti, sono tornati i visibili i testi delle canzoni durante l'ascolto. Parziale passo indietro della società, dunque, che a maggio aveva avviato un test relativamente alla necessità di un abbonamento per usufruire della funzione sopracitata.

Ritornano gratis i testi per gli utenti

Gli utenti che accedono gratuitamente a Spotify, dunque, potranno visualizzare i testi delle canzoni senza più alcun limite. A riguardo, un portavoce della società a Engadget ha dichiarato: "A Spotify, testiamo e iteriamo sempre. Ciò significa che la disponibilità delle nostre funzionalità può variare tra i livelli e tra mercati e dispositivi. Nelle prossime settimane, amplieremo la disponibilità di testi per gli utenti di Spotify Free in modo che più persone possano divertirsi a visualizzare più testi, a livello globale".

Fino a questo momento, gli utenti iscritti al piano gratuito potevano vedere i testi, ma con un limite di 3 ascolti.

Ora, invece, la funzionalità tornerà pienamente disponibile. Ancora sconosciuti i motivi di questo passo indietro, tuttavia si potrebbe ipotizzare che Spotify con questa mossa sperava di convincere gli utenti a passare ai piani premium. Una scelta che, probabilmente, non ha dato i frutti sperati.

Infine, in una recente call sui guadagni, il CEO di Spotify Daniel Ek rivelò che tra i progetti dell'azienda c'era quello di implementare più funzionalità così da migliorare l'offerta per gli utenti iscritti al piano gratuito.