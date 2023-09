Spotify sfrutterà l'AI per clonare le voci dei podcaster e tradurle in altre lingue

Interessante novità per Spotify. In particolare, i podcast – un contenuto piuttosto apprezzato dagli utenti – riceveranno una funzione grazie ad OpenAI: si tratta della possibilità di effettuare la traduzione vocale degli episodi in lingue diverse da quella originale.

La funzione è stata chiamata "Voice Translation for podcasts" mentre il progetto, come spiega stesso la società, è stato portato avanti a stretto contatto con i podcaster Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons e Steven Bartlett, al fine di generare traduzioni vocali basate sull'intelligenza artificiale in altre lingue, tra cui spagnolo, francese e tedesco. L'inedita opzione si basa sullo strumento di trascrizione vocale Whisper di OpenAI, che consente sia di trascrivere il discorso inglese sia di tradurre altre lingue in inglese. In estrema sintesi, lo strumento di Spotify va oltre la traduzione da voce a testo: tradurrà infatti un podcast in una lingua diversa e lo riprodurrà in una versione sintetizzata della voce del podcaster.