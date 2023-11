Spotify TV si rifà il look: guardate la nuova interfaccia

L'utilizzo di un'app come Spotify su piattaforma TV ha sicuramente senso, visto che c'è la possibilità di ascoltare musica in ambienti comuni e anche quella di usare l'impianto audio collegato alla TV che frequentemente è potente e ben strutturato. Parliamo di Spotify su TV perché nelle ultime ore è arrivata un'interessante novità .

Tra le piattaforme di streaming musicale, Spotify è sicuramente la prima che ci viene in mente. Questo anche grazie alla sua longevità, con la piattaforma che da anni è disponibile su smartphone , PC , e anche smart TV .

Spotify ha infatti annunciato degli importanti rinnovamenti grafici che riguardano l'interfaccia per la sua app dedicata alle smart TV. Le novità grafiche sono sostanziali , andiamo a vederle insieme:

Le novità che abbiamo sono in fase di distribuzione su tutte le piattaforme in cui Spotify per TV è supportata.

Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout sarà completo.