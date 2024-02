Nuovo record per Spotify: sono oltre 600 milioni gli utenti attivi mensili

Grandi traguardi per Spotify. L'azienda svedese, infatti, ha pubblicato il suo rapporto trimestrale ed i numeri sembrano davvero importanti. In particolare, negli ultimi tre mesi, la nota piattaforma di streaming musicale ha aumentato i suoi utenti attivi mensili di 28 milioni, raggiungendo per la prima volta la soglia dei 600 milioni. Le entrate nell'intero 2023, invece, sono state di 3,7 miliardi di euro, il 16% in più rispetto al 2022. Il reddito operativo è risultato in rosso di 75 milioni di euro, tuttavia la società ha evidenziato che i ricavi pubblicitari hanno raggiunto un massimo storico di 501 milioni di euro.

Tornando agli utenti attivi mensilmente - per la precisione 602 milioni - ben 236 milioni sono utenti Premium. Il resto, quindi, usufruisce del servizio gratuitamente, che non include la possibilità di saltare le pubblicità e di effettuare il download delle canzoni per l'ascolto offline. Inoltre, gli utenti Premium sono aumentati rispetto al quarto trimestre del 2022. Il trend in crescita, poi, si è registrato in tutti i Paesi, soprattutto in America Latina.