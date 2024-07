Nuovo capitolo della vicenda Spotify-audio lossless: la svolta sarebbe vicina (forse)

La vicenda Spotify-audio lossless ormai ci ha abituato ai colpi di scena. Riepilogando la storia, tre anni fa la nota società annunciò il piano che includeva l'audio in alta qualità (noto in passato anche con la denominazione HiFi), tuttavia la novità non si è mai concretizzata.

In tal senso, l'ultima indiscrezione ha suggerito che l'audio lossless sarà incluso in un abbonamento "deluxe" di Spotify, insieme ad altri vantaggi come la gestione avanzata della libreria e le playlist basate sull'IA. E proprio oggi, il CEO dell'azienda, Daniel Ek, ha confermato che l'abbonamento in questione è ancora in lavorazione e che presto potrebbero esserci novità.