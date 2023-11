Siete pronti a riascoltare la musica del vostro 2023 con Spotify Wrapped? Ecco tutte le informazioni

Uno degli aspetti migliori di essere un abbonato a Spotify è la possibilità di consultare un'analisi approfondita e personalizzata sui propri gusti musicali durante l'anno. Si tratta della funzionalità Spotify Wrapped , la cui edizione 2023 è disponibile da oggi 29 novembre. Il report si troverà sulla home page dell'app mobile e di quella per PC (sarà possibile accedere anche tramite questo link ).

Entrando nel vivo della notizia, Spotify Wrapped 2023 permetterà, ad esempio, di controllare gli artisti più ascoltati oppure gli album che maggiormente ci hanno fatto compagnia durante quest'anno (tra l'altro, quando visualizzerete i cinque artisti più ascoltati, sarà possibile vedere in quale mese il proprio ascolto per ciascun artista ha raggiunto il picco). Non mancheranno, poi, le statistiche relativa ai minuti trascorsi ascoltando musica e tanto altro.