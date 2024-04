Spusu 150 XL 5G proposta a 7,89€ mensili: 150 Giga e minuti illimitati

Per quanto riguarda l'attivazione, così come le offerte Spusu 150, Spusu 150 XL e Spusu 150 5G, anche la nuova offerta sarà attivabile fino al 30 aprile 2024 . Per sottoscrivere Spusu 150 XL 5G - disponibile solo online - i clienti potranno attivare un nuovo numero oppure richiedere la portabilità da qualsiasi operatore telefonico.

Spusu 150 XL 5G include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso UE e Regno Unito, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati (anche in 5G). L'operatore, tra l'altro, chiarisce anche il concetto di minuti illimitati: difatti, considera come uso conforme la soglia di 10.000 minuti.

Da ieri, 19 aprile , l'operatore virtuale Spusu ha fatto debuttare la nuova offerta nota come Spusu 150 XL 5G , proposta al prezzo mensile di 7,89€. Questa promozione sostituirà la precedente Spusu 150 XL 5G, che aveva le stesse caratteristiche, ad eccezione del canone mensile, più alto di 9 centesimi di euro.

Durante l'attivazione, sarà possibile scegliere tra SIM ed eSIM. Tra l'altro, gli utenti dovranno selezionare il metodo di pagamento per il rinnovo automatico: su carta di credito, PayPal oppure tramite ricariche manuali. A riguardo, questa scelta potrà essere cambiata in un secondo momento, accedendo all'area clienti My Spusu.

I costi di attivazioni sono gratuiti, mentre per la nuova SIM oppure per la eSIM occorrerà una spesa di 9,90 euro. Infine, Spusu 150 XL 5G è attivabile anche per i già clienti Spusu attraverso la procedura di cambio offerta gratuito disponibile una volta al mese.