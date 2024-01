In rampa di lancio Spusu 200: 200 Giga e 2000 minuti a poco meno di 10€ mensili

Il costo di attivazione dell'offerta è gratuito, mentre quello relativo alla SIM è pari a 9,90 euro (con spedizione a domicilio). I già clienti, invece, potranno effettuare il cambio offerta gratis una volta al mese. L'addebito dell'offerta avviene sul metodo di pagamento scelto dall'utente, che dovrà scegliere tra rinnovo automatico su carta di credito, conto corrente o PayPal, e le ricariche tradizionali.

Infine, per quanto riguarda il sopracitato meccanismo "Riserva di dati", i Giga non utilizzati durante il mese verranno accumulati, mentre i minuti e gli SMS sempre non consumati si "convertono" in 1 MB di traffico dati. Con Spusu 200, quindi, l'utente potrà accumulare fino a 400 Giga di traffico dati.