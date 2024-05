Spusu incontenibile: arriva l'offerta da 100 GB a 4,90 euro, ma occhio ai dettagli

Spusu 100: tutti i dettagli

L'operatore austriaco su rete WindTre ha lanciato oggi la nuova Spusu 100, disponibile sia per nuovi clienti che richiedono un nuovo numero che in portabilità da qualsiasi operatore, oltre che per i già clienti (se non provengono da Spusu 200 XL). Ecco le sue caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso il resto dei Paesi dell'Unione Europea e Regno Unito

illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso il resto dei Paesi dell'Unione Europea e Regno Unito 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico dati fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,18 Giga in roaming UE e nel Regno Unito

di traffico dati fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 4,90 euro al mese

euro al mese 9,90 euro attivazione, quindi all'acquisto si spendono 14,80 euro

Nel caso dei già clienti, il cambio offerta è gratuito, ma solo una volta al mese.

A differenza delle altre offerte Spusu, in questo caso il meccanismo di Riserva Dati, che consente di sfruttare i Giga non utilizzati il mese precedente, non è disponibile.

Ricordiamo che Spusu dà la possibilità di scegliere tra SIM o eSIM, oltre che tra rinnovo automatico su carta di credito o PayPal o la ricarica manuale.

Se siete interessati, trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.