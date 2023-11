Spusu lancia l'offerta che a meno di 10€ al mese offre 150 Giga e 2000 minuti

Passando al meccanismo di Riserva Dati, i Giga non utilizzati durante il mese vengono accumulati, mentre i minuti e gli SMS non consumati si convertono in 1 MB di traffico dati. Dunque, con la nuova Spusu 150 i clienti potranno accumulare fino a 300 Giga che, aggiungendosi ai 150 già inclusi di base. Potranno diventare complessivamente 450 Giga.

Inoltre, sempre Spusu ha lanciato anche l'offerta Spusu 100, che al costo mensile di 5,98€ offre 2000 minuti 2000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali e dell'Unione Europea, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati.

Anche in questo caso, sarà possibile sfruttare il meccanismo Riserva Dati, che potrebbe garantire ulteriori 200 Giga. Infine, per chi non lo sapesse, l'operatore virtuale Spusu garantisce i suoi servizi tramite la rete WINDTRE fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.