Spusu lancia ufficialmente il VoLTE in Italia

Spusu è uno degli operatori virtuali attivi in Italia più giovani, e ha appena introdotto un'interessante novità per tutti i suoi clienti. Stiamo parlando dell'arrivo del servizio VoLTE.

Il servizio VoLTE è in circolazione da ormai diversi anni nel panorama degli operatori italiani. Recentemente abbiamo visto Iliad introdurlo per tutti i suoi clienti. Tra i vantaggi del VoLTE troviamo il miglioramento della qualità in chiamata, così come quella della navigazione.