I nuovi SSD portatili T5 Evo rappresentano una prima volta per Samsung

Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, da Mac, Windows, smartphone, tablet e console, i nuovi T5 EVO offrono una tecnologia di protezione termica e la crittografia AES 256-bit per la migliore protezione: andiamo a scoprirli!

Samsung ha appena ampliato la sua gamma di SSD esterni , annunciando i nuovi SSD portatili T5 EVO, che si vanno ad aggiungere ad altri prodotti come il Samsung T7 Shield e il T9, oltre a diventare i primi SSD esterni dell'azienda a offrire una capacità di 8 TB (ecco la nostra selezione di hard disk esterni ).

Caratteristiche tecniche

Il nuovo SSD T5 EVO ha dimensioni veramente compatte e offre un design elegante che si discosta per la prima volta dalle dimensioni di un biglietto da visita.

Il dispositivo misura infatti 95 mm di larghezza, 40 mm di lunghezza e 17 mm di spessore, il che significa che si può avere un dispositivo di archiviazione portatile da 8 TB abbastanza piccolo da tenere in una mano.

E il peso di 102 grammi è stato secondo Samsung accuratamente progettato per creare un senso di fiducia nella sua robustezza.

Disponibile in nero con un anello grigio titanio, il T5 EVO può essere facilmente fissato a qualsiasi borsa o bagaglio grazie al suo anello in metallo, mentre il corpo in metallo e la superficie gommata forniscono una protezione extra contro gli urti esterni.

Samsung ha dedicato una grande attenzione alla sicurezza, sia per quanto riguarda la protezione da cadute (fino a 2 metri) e da temperature elevate, ma anche per quella dei dati, con il supporto alla crittografia AES a 256-bit.

C'è però un problema. Il T5 EVO offre tre capacità di archiviazione, da 2, 4 e 8 TB, valore mai raggiunto per un SSD portatile dell'azienda, ma l'ampia capacità di archiviazione ha un costo sulle velocità di lettura e scrittura.

Con un limite massimo di soli 460 MB/s, il nuovo T5 EVO offre infatti prestazioni molto inferiori rispetto al T7 Shield, che arriva a 1.050 MB/s e al e T9, da ben 2.000 MB/s.

Nondimeno, questi valori sono comunque fino a 3.8 volte più veloci di un disco tradizionale, e il T5 EVO sarà apprezzato dagli utenti che hanno bisogno di eseguire il backup di grandi quantità di contenuti, come video, immagini, giochi e altro.

Il disco offre una porta USB-C 3.2 Gen 1, e come anticipavamo in apertura è compatibile con una gran quantità di dispositivi e sistemi operativi, oltre a supportare il software Samsung Magician, che consente di controllare lo stato dell'unità in tempo reale, la funzione di controllo dell'autenticazione originale, il benchmark delle prestazioni e gli aggiornamenti del firmware.